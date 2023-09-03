Пятилетний мальчик сломал бедро во время ДТП на Подгаева в Хабаровске
Фото: Прокуратура Хабаровского края
Прокуратура Хабаровского края подключилась к проверке, организованной правоохранительными органами, в связи с ДТП, произошедшим на улице Подгаева в Хабаровске.
Авария случилась 2 сентября в 17:11 на улице Подгаева у дома 8а (Волочаевский городок). Там водитель «Тойоты Приус» наехал на пятилетнего мальчика, тот ехал на самокате. В результате ребенка доставили в больницу, где ему поставили диагноз – перелом бедра и поверхностная травма головы.
- Прокуратура Хабаровска контролирует ход проводимой проверки, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Напомним, ночью 2 сентября в Комсомольске-на-Амуре столкнулись мопед и «Тойота Кроун». Травмы получил 15-летний водитель мопеда и его 25-летний пассажир.
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