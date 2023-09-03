Пятилетний мальчик сломал бедро во время ДТП на Подгаева в Хабаровске Фото: Прокуратура Хабаровского края

Прокуратура Хабаровского края подключилась к проверке, организованной правоохранительными органами, в связи с ДТП, произошедшим на улице Подгаева в Хабаровске.

Авария случилась 2 сентября в 17:11 на улице Подгаева у дома 8а (Волочаевский городок). Там водитель «Тойоты Приус» наехал на пятилетнего мальчика, тот ехал на самокате. В результате ребенка доставили в больницу, где ему поставили диагноз – перелом бедра и поверхностная травма головы.

- Прокуратура Хабаровска контролирует ход проводимой проверки, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Напомним, ночью 2 сентября в Комсомольске-на-Амуре столкнулись мопед и «Тойота Кроун». Травмы получил 15-летний водитель мопеда и его 25-летний пассажир.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.