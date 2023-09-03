Тепло, как летом: хорошая погода ждет Хабаровск 4 сентября Фото: Татьяна СЕРЕДА

Отличная осенняя погода на летний лад ждет хабаровчан в понедельник, 4 сентября. Как сообщают синоптики, тепло задержится в регионе еще на некоторое время.

В Хабаровске 4 сентября без осадков. Температура ночью будет от +15 до +17 градусов, днем потеплеет до 25-27 градусов. Единственное, что может омрачить ощущения – северо-восточный ветер, который усилится до 8-14 метров в секунду.

На юге Хабаровского края также без осадков. Ночью столбик термометра будет держаться в пределах 14-18 градусов выше нуля. Днем станет очень жарко – от +27 до +29 градусов. Ветер обещают южного и юго-восточного направлений от 2 до 12 метров в секунду.

В центральных районах края практически везде без существенных осадков. Днем кратковременный дождь ожидается в Верхнебуреинском районе. Ночью в районах будет прохладно – от +7 до +18 градусов, а днем – от +18 до +26 градусов. Ветер будет дуть в юго-западном и северо-западном направлениях от 2 до 13 метров в секунду.

На севере региона без существенных осадков. Ночью от +6 до +12 градусов, днем – от +11 до +20 градусов. Ветер различных направлений от 3 до 14 метров.

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