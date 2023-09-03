День Победы над Японией отмечают в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжаются праздничные мероприятия, посвященные 78-летию окончания Второй мировой войны. От лица губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на торжественном собрании в Доме офицеров ВВО награды получили ветераны и работники краевых учреждений.

- От имени Михаила Владимировича, правительства региона и от себя лично поздравляю вас с 78-летием победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны! Именно победа Советского Союза над Японией на Дальнем Востоке поставила точку в многолетней мировой войне. Наши предки стали дважды победителями. Давайте еще раз поблагодарим поколение настоящих героев, в лице присутствующих тружениц тыла: Антонины Петровны Барановой, Валентины Арсентьевны Николаевой, Александры Павловны Тимониной! Мы гордимся ими и скорбим о тех, кто не вернется с поля боя, - сказал Александр Никитин, врио губернатора Хабаровского края.

Участники собрания почтили память погибших минутой молчания. Помимо награждения на собрании выступили артисты краевых учреждений культуры.

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