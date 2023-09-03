Троих пьяных водителей поймали на дорогах в Комсомольске-на-Амуре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Комсомольске-на-Амуре проверили водителей на трезвость и соблюдение правил дорожного движения. Всего удалось выявить 66 нарушений.

Так, трое водителей сели за руль пьяными, еще двое решили покататься, не имея водительского удостоверения, а один комсомольчанин уже был лишен права управления автомобилем, но пренебрег запретом и снова сел на водительское сидение.14 водителей не пропустили пешеходов, которые шли по «зебре».

И среди пешеходов нашлись нарушители. Семеро из них переходили дорогу в неположенном для этого месте.

- Двое водителей были арестованы за грубые нарушения ПДД. Кроме того, пять транспортных средств задержаны и помещены на специально охраняемые стоянки, - сообщили в ОГИБДД Комсомольска-на-Амуре.

Дабы избежать несчастных случаев, следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

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