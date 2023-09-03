Второго ребенка за сутки сбили на улице Подгаева в Хабаровске
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Второй раз за последние сутки в квартале Волочаевский городок водитель сбивает ребенка. В этот раз под колеса угодил мальчик 2014 года рождения.
Все произошло у дома № 6 на улице Подгаева. Водитель двигался по двору на автомобиле Мazda Demio. Каким образом это произошло – пока непонятно. Гулял он по двору с родителями или один – выяснят в Госавтоинспекции.
- В результате ДТП травмы получил мальчик, 2014 года рождения. Сейчас он доставлен в медучреждение для обследования, - сообщили в Госавтоинспекции Хабаровска.
Сотрудники полиции работают на месте и выясняют все обстоятельства случившегося.
Напомним, вечером 2 сентября возле дома № 8а на Подгаева был сбит пятилетний мальчик на самокате. Ему диагностировали перелом бедра и поверхностную травму головы. К проверке подключилась прокуратура Хабаровского края.
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