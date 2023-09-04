Детский фестиваль национальной культуры прошел в Хабаровском крае Фото: минкультуры Хабаровского края

В Хабаровском крае состоялся детский фестиваль национальной культуры с интересным названием «Хосикта Мангбо», что переводится как «Звезды Амура». Мероприятие прошло в селе Троицкое Нанайского района. Во время него провели конкурсы среди творческих коллективов и мастеров декоративно-прикладного искусств, а также конкурс и дегустацию национального десерта.

Участники показали национальные танцы, прочли сказки, спели песни и продемонстрировали игру на национальных инструментах. Ребята представили изделия в разных номинациях, среди которых «Художественная обработка рыбьей кожи», «Художественно-изобразительное творчество», «Резьба по дереву», «Художественная вышивка», «Сувенирные изделия» и «Мягкая игрушка».

Мероприятие прошло на средства субсидии на поддержку развития коренных малочисленных народов. Ее выделяют по государственной программе на развитие народов Сибири, Севера и Дальнего Востока, которые живут в Хабаровском крае.

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