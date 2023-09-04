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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 0:31

Раскусила обман: женщина едва не отдала мошенникам 800 тысяч рублей в Хабаровском крае

Жителя Хабаровского края осудили за попытку провернуть аферу на 800 тысяч рублей
Александра ЯВИЩЕНКО
Жителя Хабаровского края осудили за попытку провернуть аферу на 800 тысяч рублей

Жителя Хабаровского края осудили за попытку провернуть аферу на 800 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20-летний житель Амурской области выслушал приговор за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Исполняя роль курьера, он помогал аферистам забирать деньги у жертв.

Дело было в сентябре 2022 года. Женщине из поселка Солнечный позвонил незнакомец. Он сказал, что ее дочь устроила ДТП. Чтобы решить вопрос, звонящий предложил «замять» историю за вознаграждение. За свои услуги он попросил 800 тысяч рублей.

Испуганная женщина согласилась на условия и уже была готова отдать деньги. Ей сказали, что за суммой приедет курьер. Пока она ждала посыльного, решила перезвонить дочери. Та сняла трубку и удивилась истории, которую ей рассказала мать. Девушка сказала, что ни в какие аварии не попадала, и помощь ей не нужна. Тогда стало понятно, что все это выдумка аферистов.

- Курьера задержала полиция. На него завели дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. С учетом того, что мужчине ранее уже вынесли другой приговор, суд назначил ему семь лет колонии общего режима, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Личность звонившего пока не установлена. В его отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.

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