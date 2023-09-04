Вакцинация против гриппа стартовала в Хабаровске Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровске началась сезонная вакцинация против гриппа. Сделать прививку могут все жители города бесплатно. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Вакцинация проводится по полису ОМС.

КОМУ НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА В ХАБАРОВСКЕ

Болезнь нередко протекает с осложнениями у людей всех возрастов. Специалисты рекомендуют делать прививки всем без исключения. Но в первую очередь иммунизация необходима детям, людям, подлежащим призыву на военную службу, жителям города старше 60 лет, беременным. Кроме того, прививка нужна тем, у кого диагностированы хронические заболевания. Эти люди находятся в группе риска.

Вакцинация нужна и тем, кто по работе постоянно контактирует с другими, находится в местах массово скопления людей. Это сотрудники коммунальной сферы, образования, здравоохранения, транспортной отрасли.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА

Грипп передается воздушно-капельным путем, поэтому заразиться им легко. Это инфекционная болезнь, которая часто приводит к осложнениям, таким как:

- пневмония и бронхит;

- отит, синусит, ринит, трахеит;

- патологии сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит);

- заболевания нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгия, полирадикулоневрит).

Грипп приводит к обострениям хронических болезней. Самое опасное осложнение заболевания - пневмония. Именно она чаще всего приводит к летальному исходу.

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