Почти 4,5 тысячи школьников трудоустроились на лето в Хабаровском крае Фото: комитет по труду и занятости населения Хабаровского края

Школьники в возрасте от 14 до 18 лет могут найти временную работу в свободное от учебы время. Этим летом такой возможностью воспользовались 4 401 подросток. Вакансии для них предоставили 242 предприятия. Это и частные компании и государственные учреждения образования, здравоохранения, культуры и другие.

- 288 ребят было трудоустроено в филиал ПАО «ОАК» – «КнААЗ имени Ю.А. Гагарина». В эколого-биологическом центре Николаевска работал 151 подросток, в Молодежном центре района имени Лазо – 152 человека. Наиболее востребованными профессиями этим летом стали подсобный рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик, кастелянша, курьер, младший воспитатель, - сказала первый зампред комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края Инна Малинина.

Подростки могут работать не только летом, но и в свободное от учебы время. Для поиска вакансии нужно обратиться в центр занятости по месту жительства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.