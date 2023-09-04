Приехал лечиться и потерял все деньги: приморца в Хабаровском крае развела мошенница

Пенсионер из Приморья поверил мошеннице в Хабаровском крае Фото: Даниил ОПАРИН

В полицию Вяземского района обратился житель Приморского края. Оказалось, что пожилой мужчина приехал в регион на лечение, а в итоге стал жертвой мошенницы. В одном из мессенджеров 74-летнему мужчине позвонила аферистка.

- Звонившая представилась работником банка и сообщила, что мошенники пытаются снять денежные средства со счета пенсионера. Для предотвращения противоправных действий необходимо перевести денежные средства со вклада на «безопасные» счета, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю популярную схему обмана.

Пенсионер поверил аферистке и выполнил все действия по «инструкции». В итоге пожилой мужчина потерял 690 тысяч рублей, переведя их по банковским реквизитам.

Сейчас в полиции проводят проверку и ищут мошенницу. Сотрудники МВД просят жителей быть внимательней и не верить таким историям.

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