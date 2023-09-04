Больше тысячи кустарников высадят в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

Хабаровск планируют значительно озеленить в этом году. До начала холодов в городе высадят около четырех тысяч кустарников и деревьев, передает пресс-служба администрации краевой столицы.

В этом году на улицах и в скверах появится 1800 кустов и 2200 деревьев. Большая часть уже посажена, оставшуюся четверть планируют посадить осенью.

- Весенние посадки завершены. Осенью осталось высадить 700 деревьев и 400 кустарников. Посадочный материал заготавливается - это и хвойные породы, и лиственные. Около 40 процентов из них - плодовые: груши декоративные, рябины, - рассказали в администрации Хабаровска.

Подготовкой посадочного материала сейчас занимаются сотрудники «Горзеленстроя». Первые работы начнутся уже в среду, 6 сентября. Зелень появится во всех районах города, но в основном рабочие упор сделают на парки и скверы.

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