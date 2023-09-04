Самое большое количество детей родилось в Хабаровском крае в августе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае снова выросла рождаемость. За август в регионе родилось почти 1200 детей. И это оказался самый большой ежемесячный показатель с января 2022 года, сообщил зампред правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов. Пока неизвестно, кого появилось больше: мальчиков или девочек.

Ранее рождаемость в Хабаровском крае побила рекорд в июле. По данным подсчетов органов ЗАГС, в регионе на свет появилось больше тысячи малышей. Счастливыми родителями стали 1052 пары. Хотя до этого, начиная с января 2023 года, показатель понемногу падал, но летний месяц вывел его на первые строчки.

В июне же на свет появилось 960 детей, когда как год назад это число было немного меньше и составляло 890.

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