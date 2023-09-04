Вылетел на желтый: две «Хонды» столкнулись в Хабаровске

Трое мужчин пострадали в аварии в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска

Серьезная авария произошла в Хабаровске накануне вечером. Около 19:50 на Воронежской столкнулись две иномарки. Травмы получили три человека.

Все произошло около дома №129. Водитель Honda Fit ехал со стороны улицы Бондаря в сторону Николаевской, нарушил правила, что и привело к аварии.

- Мужчина, управляя транспортным средством, проехал регулируемый перекресток улицы Воронежской - проезда Воронежского на запрещающий (желтый) сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с транспортным средством Honda Insight, движущимся по Воронежской со стороны улицы Совхозной с левым поворотом на проезд в сторону Челнинской, - рассказали подробности аварии в ГИБДД Хабаровска.

В итоге травмы получили три человека - пассажиры Honda Fit. Это мужчины 20 и 42 лет, которым назначили домашнее лечение, и 31-летний хабаровчанин, которого пришлось госпитализировать.

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