Больше 300 кустов и двух килограммов: наркоплантацию нашли полицейские у комсомольчанина

Наркокусты и запрещенные вещества нашли на даче в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Комсомольского района закончили расследование уголовного дела о культивировании и хранении наркотиков. Как оказалось, мужчина выращивал на своем участке запрещенные растения и изготавливал из них наркотические вещества. Всего полицейские насчитали 340 кустов и 2,3 килограмма наркотиков.

- В августе сотрудники уголовного розыска задержали 45-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре. Мужчина незаконно культивировал на приусадебном участке своего дачного дома 340 наркокустов. Кроме того, в теплице полицейские обнаружили полимерные пакеты, в которых находилась растительная масса зеленого цвета, внешне схожая с наркотиком, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Экспертиза показала, что это наркотик. Крупную плантацию мужчина выращивал для себя, как и находящиеся рядом огурцы с помидорами. К слову, раньше у комсомольчанина было несколько судимостей, в том числе и за наркотики.

Сейчас дело передано в суд. Мужчину ждет до восьми лет колонии, а пока он находится под подпиской о невыезде.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.