Поймала служба безопасности: комсомольчанин пытался украсть кабель с предприятия, на котором работал

Водитель пытался обокрасть свое начальство в Комсомольске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Комсомольске-на-Амуре поймали 34-летнего мужчину, который пытался совершить кражу в компании, на которую работал. Представитель предприятия обратился в полицию. Сотрудник хотел вытащить медный силовой кабель крупного сечения. Его стоимость составляла больше 170 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции установили, что к совершению данного противоправного деяния причастен водитель организации. Со слов фигуранта, рано утром он проник в помещение контроллерной и похитил несколько десятков обрезков провода. В здание подозреваемый имел свободный доступ, так как ранее он подобрал ключи от помещения, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Кабель мужчина сложил в мешки и на служебном транспорте планировал отвезти в бокс для автомобилей, который находился на территории неподалеку. Днем здесь никого не было, а у мужчины был дубликат ключей. Он хотел подождать, чтобы попозже вывезти краденое и продать. Только не успел: его поймала служба безопасности.

На него завели уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет колонии. Кабель вернули представителям компании.

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