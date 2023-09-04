Дочь не увидишь: комсомольчанка не позволяла бывшему мужу видеться с ребенком

Житель Хабаровского края добился общения с дочкой только через суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Часто так бывает, что после развода бывшие супруги делят не только имущество, но и детей. Жители Хабаровского края решили расстаться, их ребенок остался жить с матерью. Но та настолько возненавидела бывшего мужа, что запретила ему встречаться с дочерью. На просьбы мужчины она не реагировала, в итоге дело дошло до суда.

- Гражданка мирно решать конфликт не желала, ссылаясь на нежелание девочки видеться с отцом. Комсомольчанин предполагал, что мать оказывает на ребенка психологическое давление, и обратился за помощью в отдел судебных приставов по Комсомольску-на-Амуре, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.

Пристав несколько раз пообщался с женщиной и даже привлек детского психолога, что помогло решить вопрос в хорошую сторону. Общение отца с дочкой и бывшей женой наладилось. Сейчас мужчина проводит с ребенком столько времени, сколько хочет сама девочка.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.