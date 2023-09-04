Опасность для молодежи: комсомольская компания не хотела сносить заброшенное здание даже после многочисленных предупреждений

Приставы добились сноса «заброшки» в Комсомольске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приставы Комсомольска-на-Амуре добились от местной организации сноса заброшенного здания. Правда, им удалось это сделать не с первого раза.

- В связи с тем, что строение никаким образом не используется, а вход в него свободный, администрация города обратилась в суд с иском к межрегиональному территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом, судьей требования удовлетворены, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.

Но компания ничего не делала и игнорировала предупреждение. За дело взялись приставы. Они завели исполнительное производство и сообщили об этом руководству предприятия. Это тоже не помогло: организация так и продолжила игнорировать решение органов.

Но строение несло опасность: туда без проблем могли проникнуть люди, среди которых и молодежь. Многие знают, какими трагедиями все может закончиться. Пристав заставил оплатить исполнительский сбор и предупредил: если не решить дело по-хорошему, то можно стать фигурантом уголовного дела, за которое наказание гораздо серьезнее. Только после этого собственник ограничил доступ к зданию.

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