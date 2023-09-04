Сделай вид, что нуждаешься: бывшая глава Ракитненского «подарила» муниципальные квартиры знакомым

За липовую приватизацию жилья осудили главу поселка в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае суд вынес приговор бывшей главе поселка Ракитненское Хабаровского района. Чиновница выслушала приговор за растрату с использованием служебного положения. Ущерб составил около миллиона рублей. На женщину завели уголовное дело.

- С июня 2018 по сентябрь 2019 года глава поселения предложила двум знакомым предоставить в администрацию села подложные документы с целью признания их в качестве нуждающихся в жилом помещении. После чего две муниципальные квартиры предоставлены женщинам, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Жилье незаконно приватизировали. Ущерб составил 969 тысяч рублей. За это женщину приговорили к двум годам условно с испытательным сроком в два года. Пособников тоже осудили: им дали по году условно с испытательными сроками еще в один год. Квартиры вернули муниципалитету.

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