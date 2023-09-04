Горит больше 100 гектаров: число лесных пожаров в Хабаровском крае снизилось до двух

Два лесных пожара полыхают в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае осталось всего два лесных пожара. Это данные министерства лесного хозяйства края на утро 4 сентября. Всего огонь занял 135 гектаров.

За минувшие сутки удалось потушить четыре термоточки на 2250 гектарах, и обнаружено два новых пожара на 103 гектарах. На тушении работает 151 человек, четыре единицы техники, среди которых один вездеход. Также с огнем борются и с воздуха - на вертолете МИ-8.

Пожары зафиксированы в районе имени Полины Осипенко. Судя по карте минлесхоза, один из них возник на площади 35 гектаров. На нем работают 30 человек. Специалисты говорят, что он произошел из-за гроз.

Второй пожар горит в Нанайском районе. Он возник 3 сентября на площади 100 гектаров. На нем работают пять человек и три единицы техники. Причина возникновения такая же - грозы.

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