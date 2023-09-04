Отвлекся на 15 минут: у биробиджанца украли ценности прямо из машины

Воры украли ценности из машины жителя Биробиджана Фото: Евгения ГУСЕВА

В полицию обратился житель Биробиджана. Мужчина рассказал, что его обокрали, вещи вытащили прямо из открытой машины. Как оказалось, он не закрыл свой автомобиль и отправился по делам.

Воришки воспользовались ситуацией и обчистили «ласточку»: вытащили с переднего сиденья сумку, в которой лежали телефон с зарядкой, ключи от квартиры и топливная карта. Все это стоило 16 тысяч рублей.

Мужчина работает торговым представителем. Тогда он привез в магазин товар, а закрыть машину забыл. Его не было всего 15 минут.

- Полицейские Биробиджана напоминают гражданам, что благоприятная погода и другие обстоятельства не должны являться причинами для открытых окон и дверей в автомобилях, оставленных без присмотра. Автовладельцы, оставляя двери открытыми, подвергают опасности личное имущество, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Заведено уголовное дело. Полиция ищет воров.

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