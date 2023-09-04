«Хабаровский дворик» хотят обустроить в белорусском Могилеве Фото: администрация Хабаровска

В белорусском Могилеве может появиться «Хабаровский дворик». В администрации города объявили конкурс на разработку проекта сквера. Он начался 1 сентября и продлится до 20 октября. За это время нужно разработать концепцию по техзаданию. А оно, к слову, непростое.

- В будущем сквере должны быть предусмотрены пешеходные дорожки, озеленение, функциональное зонирование. С 3 октября с конкурсными работами начнет знакомиться комиссия, которая и определит победителя. Оцениваться будут рационалистичность архитектурно-пространственных и планировочных решений, уровень проработки функционального зонирования, оригинальность образно-стилистического решения, реалистичность и уровень проработки решений благоустройства в увязке с уже существующими объектами, - рассказали условия в администрации Хабаровска.

Проект-победитель не только появится в другой стране, его автор также может рассчитывать на денежный приз - 120 тысяч рублей. В мэрии уточнили, что предусмотрены и поощрительные премии.

Итоги конкурса станут известны только в декабре, тогда же и наградят победителей. Лучший проект рекомендуют администрации Могилева для воплощения в жизнь.

К слову, городами-побратимами Могилев и Хабаровск стали только в мае. А сейчас в регионе начались Дни Республики Беларусь.

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