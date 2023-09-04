Два новых троллейбуса поступили в Хабаровск Фото6 администрация Хабаровска

В Хабаровск из Беларуси привезли два новых троллейбуса. В регионе продолжают обновлять общественный транспорт, заменяя его электрическим, который гораздо экологичнее. Еще пять «рогатых» машин приедут в Хабаровск в октябре.

Машины собрали на Минском автомобильном заводе. Они похожи на те, что купили в прошлом году.

- Мы стараемся, чтобы весь подвижной состав был одной линейки - чтобы было меньше проблем с поиском запчастей, ремонтом, обучением водителей. Обновление парка позволяет нам расширять маршрутную сеть и заменять некоторые автобусные маршруты. Сейчас мы пробуем восстановить 4-й маршрут, который ходил по проспекту 60-летия Октября, - рассказал заммэра по промышленности и транспорту Александр Прохорец.

В прошлом году на маршруты вышли 10 новых машин. После того как в этом году тестирование пройдут еще семь, общее число увеличится до 17. В них будет работать медиаэкран, на котором хотят показывать ролики о туристических местах города и региона.

Также в этом году администрация подала заявку на специальный кредит. С его помощью власти хотят купить еще 16 троллейбусов и 10 трамваев. Также в планах ремонт трамвайных путей и контактных сетей, замена тяговых подстанций.

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