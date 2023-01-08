Мужчина умер на автобусной остановке в Магаданской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 7 сентября в поселке Сокол на остановке автобуса было найдено тело мужчины. Очевидцы вызвали полицию. Приехавшие правоохранители осмотрели место происшествия, но не нашли следов криминала.

Мужчину нашли мертвым утром 7 сентября Фото: Социальные сети

- На теле повреждений не обнаружено. По предварительным данным, смерть наступила в результате нарушения работы сердца. Личность мужчины установлена. Проводится проверка. Точные причины смерти будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы, - рассказала «КП» - Хабаровск» представитель СУ СКР по Магаданской области Лилия Полищук.

В следкоме не раскрывают личность мужчины, но пользователи соцсетей говорят, что это местный житель 1988 года рождения.

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