Мужчина умер на автобусной остановке в Магаданской области
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Утром 7 сентября в поселке Сокол на остановке автобуса было найдено тело мужчины. Очевидцы вызвали полицию. Приехавшие правоохранители осмотрели место происшествия, но не нашли следов криминала.
Мужчину нашли мертвым утром 7 сентября
Фото: Социальные сети
- На теле повреждений не обнаружено. По предварительным данным, смерть наступила в результате нарушения работы сердца. Личность мужчины установлена. Проводится проверка. Точные причины смерти будут установлены в ходе судебно-медицинской экспертизы, - рассказала «КП» - Хабаровск» представитель СУ СКР по Магаданской области Лилия Полищук.
В следкоме не раскрывают личность мужчины, но пользователи соцсетей говорят, что это местный житель 1988 года рождения.
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