Явка на выборах мэра Хабаровска 9 сентября на 20:00: проголосовало более 13 процентов избирателей

В Хабаровске проголосовало более 13 процентов избирателей Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

В региональной столице завершился первый день голосования за кандидатов на пост мэра города Хабаровска. Появились официальные данные по явке избирателей к 20:00. Об этом сообщает Избирательная комиссия Хабаровского края.

Явка на выборах мэра Хабаровска 9 сентября на 20:00, по данным избиркома, составила 13,08 процента. Голосование продолжится 10 сентября и продлится до 20:00. Выборы мэра Хабаровска 2023 проходят два дня.

Кроме того, в Хабаровском крае проходят выборы депутатов и глав населенных пунктов. Депутатов выбирают в собрания сразу 11 муниципальных районов – Амурского, Бикинского, Ванинского, Верхнебуреинского, Вяземского, имени Лазо, Комсомольского, Николаевского, Охотского, Солнечного и Хабаровского. В Советско-Гаванском районе выбирают главу. Активнее всего избиратели в первый день голосовали в Комсомольском районе – явка там составила 22,2 процента.

Всего в первый день голосования участие в нем приняли 11,58 процентов жителей Хабаровского края.

10 сентября избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.