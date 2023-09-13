Прямо на переходе: комсомольчанин получил тяжелые травмы после того, как его сбил автомобиль

Женщина сбила мужчину на пешеходном переходе в Комсомольске
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Комсомольске-на-Амуре произошла еще одна серьезная авария. Напомним, утром 13 сентября женщина перевернулась на иномарке, получив легкий ушиб головы. На этот раз последствия оказались куда серьезнее.
Вторая авария произошла чуть позже, в 12:03 на Комсомольской улице. Женщина на Toyota Ipsum сбила человека. Все произошло прямо на пешеходном переходе.
- 52-летняя женщина-водитель, двигаясь по улице Комсомольской со стороны проспекта Первостроителей в сторону улицы Васянина, в районе дома №21 по проспекту допустила наезд на пешехода, переходящего проезжую часть вне пешеходного перехода в пределах его видимости слева направо по ходу движения транспортного средства, - рассказали в Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре.
В итоге пострадал 55-летний мужчина. С тяжелыми травмами его увезли в больницу. За его жизнь борются врачи. Подробностей о его состоянии не сообщается.
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