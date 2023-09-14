Съемки проекта «VK Места» прошли в Хабаровском крае Фото: проект «VK Места»

В Хабаровском крае прошли съемки популярного проекта «VK Места». Поездка в регион стала самой продолжительной для участников экспедиции. В гости к хабаровчанам приехала съемочная группа вместе с известными блогерами и участники программы «Больше, чем путешествие». Целью их поездки стало создание киноэссе, в котором отражены уникальные места Дальнего Востока, и имиджевого контента для соцсетей.

- Экспедиция в Хабаровский край стала самой продолжительной для нас. Мы хотели показать красивое побережье Охотского моря, рассказать пользователям соцсетей, где увидеть гренландских китов, как правильно за ними наблюдать и почему важно беречь места их обитания. Другой важной задачей стало открыть более доступные места и интересные туристические объекты. Для нас Хабаровский край - это не только киты и самолеты. Привычные для местных жителей актинидия, тигры, черепахи, бесконечные притоки Амура и другие особенности края каждый день удивляли участников экспедиции. Мы уверены, они удивят и миллионы жителей России, - сказала руководитель проекта Ирина Саютина.

Команда проекта «VK Места» побывала в Хабаровске, Николаевске, на Шантарском архипелаге. На острове Большой Шантар, где живут и работают всего четыре человека, для участников провели экскурсию на метеостанцию. На острове Утичий они увидели место гнездования охотоморских птиц. В селе Сикачи-Алян команде дали мастер-класс по изготовлению петроглифа (наскального рисунка). Группа побывала на дегустации национальных нанайских блюд. Еще гости посетили улиточную эко-ферму «Голос Хехцира» и прогулялись на теплоходе по Амуру.

Хабаровский край стал 27 регионом, где прошли съемки проекта «VK Места». До конца 2024 года планируется выпустить 70 роликов о регионах России, а также контент для сервисов VK. Осуществлять проект помогает АНО «Больше, чем путешествие» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Съемки в Хабаровском крае прошли при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО.

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