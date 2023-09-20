Увидеть кабинет служащего банка прошлого века смогут жители Хабаровского края Фото: Даниил ОПАРИН

Гостей и жителей Хабаровска приглашают на день открытых дверей в региональное отделение Банка России. Узнать об его истории, посмотреть, как менялись деньги, и принять участие в конкурсах и викторинах по финансовой грамотности можно 30 сентября. Для гостей подготовили насыщенную программу, которая поможет им окунуться в атмосферу прошлого века.

- Все желающие смогут увидеть кабинет служащего банка дореволюционного времени, а также попасть в начало прошлого века, просто сделав фото за его рабочим столом. Также гости смогут сами определить подлинность современных российских купюр с помощью специального аппарата. А для учеников старших классов и студентов будут проводиться игры на финансовые темы, - рассказали в отделении Банка России по Хабаровскому краю.

Детей тоже познакомят с деньгами, научат различать монеты и проведут для них мастер-класс по изготовлению бумажного кошелька.

Посетить экскурсию можно только по записи. Если кто-то не успеет на день открытых дверей, то гостей ждут в музее и в другие дни. В субботу, 30 сентября, программа будет проходить с 10:00 до 18:00 по адресу: улица Муравьева-Амурского, 42.

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