«У нас сменилась валюта, Вы не знали?!»: Мошенники придумали новую схему и обманули 85-летнюю жительницу Хабаровска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В очередной раз на уловки мошенников попалась еще одна пенсионерка, жительница Хабаровска. 85-летняя женщина поверила в то, что в стране сменилась валюта, привычные купюры вот-вот станут недействительны, и нужно срочно поменять все денежные знаки на новые. Хабаровчанке готовы были помочь - приехать и забрать старые деньги, а затем привезти новые. Но все оказалось вовсе не так просто - женщина лишилась всех сбережений.

18 сентября 85-летней хабаровчанке позвонила неизвестная женщина, как она представилась, заявительница не помнит. Звонившая пояснила, что в России сейчас идет выпуск новых денежных средств, и те деньги, которые сейчас находятся в обороте, в ближайшее время станут недействительными. Затем собеседница поинтересовалась, есть ли у хабаровчанки наличные, и женщина озвучила сумму своих накоплений - 270 тысяч рублей.

Затем хабаровчанке последовал второй звонок, другая собеседница сказала, что может помочь обменять старые деньги на новую валюту, и что к ней выехало уже доверенное лицо, которому нужно будет отдать деньги, предварительно сложив их в темный пакет. По сценарию, доверенное лицо должно привезти деньги как раз тем, кто звонил женщине, они все посчитают и проверят, а затем отправят то же доверенное лицо обратно к пенсионерке уже с новыми купюрами.

Инструкции хабаровчанка выполнила безоговорочно, деньги отдала, а потом поняла, что ее обманули. Женщина пошла в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Жителей города призывают не доверять сомнительным собеседникам, не отвечать на звонки с неизвестных номеров и не вступать в диалоги с лицами, которые что-либо предлагают, например, обменять деньги, или сообщают о подозрительных операциях на счетах в банках и предлагают перевести средства на безопасные счета. Не следует также передавать свои персональные данные третьим лицам и сообщать номера счетов, карт или кодов из поступивших сообщений, - говорит врио начальника полиции УМВД России по городу Хабаровску Евгений Шадрин.

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