Жители Хабаровска могут пройти диспансеризацию на «Ярмарке здоровья» Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Хабаровске вновь пройдет «Ярмарка здоровья». Она состоится 23 сентября в легкоатлетическом манеже стадиона имени Ленина с 10:00 до 18:00. В этом году мероприятие проходит в юбилейный, 10-й раз. В нем примут участие больше 40 организаций.

Жители города смогут бесплатно пройти на ярмарке диспансеризацию. При себе нужно иметь паспорт и полис. Принимать пациентов будут врачи поликлиник №№3, 11, 16, клинико-диагностического центра и городской клинической больницы имени профессора Войно-Ясенецкого.

Кроме того, хабаровчане станцуют зумбу под руководством фитнес-тренера Карины Чумаковой. Начало зарядки - в 11 часов на площадке перед манежем.

Специалисты детского реабилитационного центра расскажут о процедурах для детей, сотрудники клиники гормонального здоровья - о правильном питании и сахарном диабете, а стоматологи - о гигиенической чистке детских зубов.

В 11 часов начнется лекция о причинах нарушения слуха и протезах, состоятся индивидуальные консультации врачей. Также на мероприятии расскажут о коррекции патологии опорно-двигательного аппарата, лечении зависимостей и многом другом.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.