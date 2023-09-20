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НовостиОбщество20 сентября 2023 3:26

Жители Хабаровска могут пройти диспансеризацию на «Ярмарке здоровья»

Она состоится 23 сентября
Василина ИКОННИКОВА
Жители Хабаровска могут пройти диспансеризацию на «Ярмарке здоровья»

Жители Хабаровска могут пройти диспансеризацию на «Ярмарке здоровья»

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Хабаровске вновь пройдет «Ярмарка здоровья». Она состоится 23 сентября в легкоатлетическом манеже стадиона имени Ленина с 10:00 до 18:00. В этом году мероприятие проходит в юбилейный, 10-й раз. В нем примут участие больше 40 организаций.

Жители города смогут бесплатно пройти на ярмарке диспансеризацию. При себе нужно иметь паспорт и полис. Принимать пациентов будут врачи поликлиник №№3, 11, 16, клинико-диагностического центра и городской клинической больницы имени профессора Войно-Ясенецкого.

Кроме того, хабаровчане станцуют зумбу под руководством фитнес-тренера Карины Чумаковой. Начало зарядки - в 11 часов на площадке перед манежем.

Специалисты детского реабилитационного центра расскажут о процедурах для детей, сотрудники клиники гормонального здоровья - о правильном питании и сахарном диабете, а стоматологи - о гигиенической чистке детских зубов.

В 11 часов начнется лекция о причинах нарушения слуха и протезах, состоятся индивидуальные консультации врачей. Также на мероприятии расскажут о коррекции патологии опорно-двигательного аппарата, лечении зависимостей и многом другом.

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