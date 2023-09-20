На Всероссийском конкурсе победил детский духовой оркестр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Детский духовой оркестр Хабаровска принял участие в Третьем Всероссийском фестивале-конкурсе «Байкальские духовые Ассамблеи». Мероприятие проходило в Иркутске с 13 по 18 сентября, и оттуда юные музыканты вернулись с победой. Всего в нем приняли участие больше тысячи человек из 13 регионов страны.

Ребята принимали участие в таком конкурсе два года назад, но тогда заняли лишь третье место. Коллектив много работал, и победа не заставила себя долго ждать. Они стали лучшими в номинации «Духовой оркестр» в своей возрастной категории.

Всего в оркестре 28 человек, и почти все они показали свое мастерство в конкурсе. Подготовка шла целый год и оказалась не напрасной. Для исполнения ребята выбрали несколько композиций.

- В свою программу включили три композиции: марш Калинковича «Весна победы», «Пляску скоморохов» Чайковского и одну из самых известных композиций Дюка Эллингтона, которую он создал в сотрудничестве с тромбонистом его оркестра Хуаном Тизолом, «Караван». Эти произведения максимально раскрывают особенности духового оркестра, который может исполнять любую музыку, - сказал руководитель оркестра Александр Галайко.

Проект включает в себя творческую лабораторию, фестиваль и конкурс профессионального мастерства. Он дает шанс пообщаться с другими исполнителями и получить большой опыт. Сейчас ребята уже готовятся к другому конкурсу, который состоится во Владивостоке. А в следующем году они сыграют на «Амурских волнах».

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