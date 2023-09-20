Минусовая температура ожидается в Хабаровском крае 21 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровский край потихоньку приходит зима. В Солнечном районе, к примеру, уже выпал снег. А по остальным территориям ожидаются заморозки.

В Хабаровске без осадков, ночью три-пять градусов тепла, днем воздух прогреется до 16-17 градусов. Ветер юго-западный, до 14 метров в секунду.

В южных районах - ночью заморозки, тоже без осадков. Похолодание от нуля до минус двух градусов ожидается в Бикинском, Вяземском, Хабаровском и имени Лазо районах. Днем 15-20 градусов тепла. Ветер западный, до семи метров в секунду.

В Верхнебуреинском районе пройдет небольшой дождь. В остальном по центру региона без осадков. Ночью от минус пяти до шести градусов тепла, днем - 15-20 градусов выше нуля. Ветер западных направлений, до 14 метров в секунду. В Комсомольском, Амурском и Солнечном районах порывы усилятся до 20 метров в секунду.

На севере края тоже без осадков. Дождь продолжительностью до трех часов прогнозируют в Охотском районе. Ночью тоже холодно: от минус четырех до плюс шести. Днем от восьми до 18 градусов. Ветер до 10 метров в секунду подует с различных направлений, местами усилится в два раза.

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