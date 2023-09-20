Вспыхнул изнутри: на Колыме сгорел автомобиль

Автомобиль сгорел в поселке Магаданской области Фото: МЧС Магаданской области

Вечером 19 сентября пожарным Магаданской области пришлось работать на возгорании автомобиля. В службу спасения поступила информация о том, что на улице Октябрьской в поселке Мяунджа горит иномарка. На месте огнеборцы были уже через три минуты после звонка.

На тушении работали специалисты отдельного поста пожарно-спасательной части №4. Когда они приехали, машина Great Wall горела изнутри. Ликвидировать открытие горение удалось уже через пять минут.

В итоге салон машины выгорел полностью. Площадь возгорания составила три квадратных метра.

Сейчас работают дознаватели. Они выясняют причины пожара, подсчитывают ущерб и уточняют, причастен ли к происшествию кто-то другой. Пока предварительных причин, из-за которых мог загореться автомобиль, в МЧС Магаданской области не сообщают.

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