Популярным городом для командировок стал Хабаровск Фото: Екатерина Пунтус

Жители России часто летали в Хабаровск по работе. По итогам августа краевая столица стала одним из самых популярных направлений для командировок. О статистике рассказала министр туризма региона Екатерина Пунтус.

- Несмотря на период отпусков, август 2023 стал у деловых туристов самым активным месяцем лета. Отмечается рост зарубежных командировок, тем не менее больше всего бизнес-путешествий приходится на Россию и страны СНГ, - рассказала Екатерина Пунтус.

Также популярными в России для работы стали города: Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар, а также Ростов-на-Дону, Тюмень, Хабаровск, Ярославль, Нижний Новгород.

К слову, в августе в Хабаровске прошло несколько деловых событий, среди которых II Всероссийский туристический форум «Открой Дальний Восток». Скорее всего, они и стали точкой притяжения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.