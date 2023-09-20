Нажал лишний нолик в банкомате: хабаровчанин обокрал брата на 1,5 миллиона рублей и потратил все на ставки

Мужчина украл с карты брата 1,5 миллиона рублей в Хабаровском крае Фото: Даниил ОПАРИН

В районе имени Лазо полицейские поймали мужчину, который подозревается в краже приличной суммы с банковской карты. В полицию обратился мужчина. Он рассказал, что с его счета пропали 1,5 миллиона рублей, пока он был в командировке. На это время он отдал свою зарплатную карту брату, чтобы она не потерялась.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего брата заявителя, причастного к совершению противоправного деяния, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Оказалось, что ему разрешили снимать деньги с карты, но только на обеспечение их матери. Но брат решил воспользоваться ситуацией и в течение почти года обналичивал накопления. Тратил он их в онлайн-ставках на спорт.

Чтобы хоть как-то возместить ущерб, у мужчины изъяли автомобиль. Сейчас он находится на спецстоянке.

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