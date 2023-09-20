Девочку назвали Каталея в Биробиджане Фото: ЗАГС ЕАО
Необычные имена становятся все более популярными. В Биробиджане, например, 13 сентября в семье Дениса и Ирины родилась Каталея. К слову, это не первое имя в регионе. Единственная до этого Каталея в этом году отметила юбилей.
- В Еврейской автономной области это имя не только необычное, но и редкое. С 1926 года оно встретилось только второй раз (девочка с именем Каталея была зарегистрирована в 2013 году), - рассказали в департаменте ЗАГС правительства ЕАО.
Имя Каталея - древнее. Оно переводится как «чистая, светлая», символизирует верность и мудрость. При этом в стране оно не редкость, российский вариант этого имени - Катерина. Специалисты говорят, что девочка с таким именем растет активным, общительным и любознательным ребенком.
Сотрудники ЗАГС поздравили родителей с долгожданным событием, пожелали им побольше счастливых моментов с малышкой, а ей самой - здоровья и счастья.
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