Заметила воспитательница: в биробиджанском детском саду поймали ядовитую змею

Ядовитую гадюку нашли в детском саде в Биробиджане Фото: МЧС ЕАО

Спасатели ГУ МЧС России по ЕАО поймали в детском саду Биробиджана ядовитую змею. Опасную рептилию заметила воспитательница на площадке перед зданием. Женщина сразу вызвала специалистов и накрыла гада коробкой.

- Спасатели поймали гадюку и вывезли в лес. Они отметили грамотность действий персонала детского учреждения, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Вид змеи и то, какую опасность она могла нести, не уточняется. Но главное, что во время визита рептилии никто не пострадал.

Между тем спасатели нередко выезжают на ловлю змей. Недавно достаточно крупного полоза заметили жители микрорайона «Сопка» в Биробиджане. Поймать его специалистам не удалось: когда они прибыли на место, змея уже уползла по своим делам. Несмотря на это, стоит запомнить основные правила безопасности при встрече со змеей и при ее укусе.

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