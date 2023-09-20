Строительство нового дома обсудили с жителями Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Представители мэрии Хабаровска обсудили с жителями Южного микрорайона строительство нового жилого комплекса. Четыре многоквартирных дома появятся на месте аварийного кинотеатра «Восход» и незаконно установленных ларьков, парковки и автосервиса.

- Посмотрели на положительный опыт микрорайона «Березки» - создание больших красивых площадей на территории города, прекрасных площадок для детей и широких комфортных мест для парковок, и есть желание реализовать подобный проект здесь, - рассказал директор департамента муниципальной собственности Евгений Соловьев.

На месте будущей застройки 20 сентября собрались собственники квартир соседних домов, чтобы поделиться своими пожеланиями. Острым вопросом стала школа для новых жителей. Ее постоят - на улице Войсковой, на 1125 мест. Участок передали в собственность региона, минобразования решает вопрос о привлечении концессионера. Работы планируется проводить по тому же принципу, что и в микрорайоне «Строитель».

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