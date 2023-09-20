Несколько улиц закроют в Хабаровске 24 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске 24 сентября в 76-й раз пройдет легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню воинской славы и окончанию Второй мировой войны. В связи с этим с 10:45 до 14:00 будут перекрыты несколько улиц города.

В ГИБДД Хабаровска уточнили, что проезд будет невозможен по улицам Кала Маркса от Пушкина до Ленинградской развязки, по самой развязке, по Ленинградской до поворота на Ленина, по Ленина до Пушкина, по Пушкина до площади имени Ленина на Карла Маркса.

По всему маршруту движения эстафеты запретят стоянку автомобилей. Ограничение будет действовать с шести до 15 часов. Итак, где нельзя будет припарковаться:

- от пересечения Карла Маркса и Пушкина до развязки на улицу Ленинградской, район магазина «НК Плаза»;

- на улице Ленинградской от съезда с развязки (район «НК Плаза») до поворота на Ленина;

- по Ленина до Пушкина;

- по улице Пушкина (поворот к Уссурийскому бульвару) до улицы Карла Маркса (площадь имени Ленина).

Водителей города просят заранее планировать свой маршрут и место парковки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.