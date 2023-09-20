Новые общественные территории открывают в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае по нацпроекту «Жилье и городская среда» продолжается благоустройство городов и сел. В этом году в регионе сдали 57 обновленных пространств в 40 районах края. Это площади, парки, скверы, которые выбрали для ремонта сами жители во время голосования в прошлом году.

- Мы продолжаем успешно реализовывать нацпроект, создавая современные комфортные общественные пространства на территории всего Хабаровского края, - сказали в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Например, в этом году село Георгиевка отметило свой 125-й день рождения. В эту дату в населенном пункте прошло праздничное шествие и торжественное открытие территории «Площадка Славы» в Клубном переулке. На работы потратили больше 4,3 миллиона рублей. Теперь там будут проходить различные праздники и мероприятия.

В селе Бичевая открыли две территории - «Факел» и «Активист». Это универсальная волейбольная площадка с искусственным покрытием и беговой дорожкой. Стоимость - почти 4,4 миллиона рублей. Обе территории находятся рядом с хоккейной коробкой у школы, так что там теперь образовался целый спорткомплекс. Там уже прошло несколько турниров.

В Рощино в 85-й день рождения открыли сквер «Майский». Там оборудовали крытую сцену. На работы потратили 2,5 миллиона рублей.

Всего до конца года в крае благоустроят 87 общественных территорий. На эти цели выделено 337 миллионов рублей.

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