Дело было вечером, делать было нечего: в Магадане друзья отстреливали чаек и голубей ради развлечения

За отстрел голубей и чаек осудили друзей из Магадана
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Магадане на скамье подсудимых оказались двое местных жителей. Приятелей осудили за хулиганство.
В октябре прошлого года мужчины несколько дней жили в квартире на четвертом этаже одного из многоквартирных домов областного центра. У одного из них была пневматическая винтовка. Товарищам стало настолько скучно, что они нашли себе развлечение: начали стрелять по мусорным бакам, голубям и чайкам. Как-то раз в итоге задели и соседскую собаку. Животное сильно пострадало.
- Неоднократные просьбы граждан о прекращении противоправных действий нарушители общественного порядка проигнорировали, в связи с чем жильцы и прохожие обратились в полицию, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.
Мужчинам вынесли приговор: год и полтора условно в зависимости от роли участия в преступлении. Винтовку у них конфисковали.
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