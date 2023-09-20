Дело было вечером, делать было нечего: в Магадане друзья отстреливали чаек и голубей ради развлечения

За отстрел голубей и чаек осудили друзей из Магадана Фото: Иван МАКЕЕВ

В Магадане на скамье подсудимых оказались двое местных жителей. Приятелей осудили за хулиганство.

В октябре прошлого года мужчины несколько дней жили в квартире на четвертом этаже одного из многоквартирных домов областного центра. У одного из них была пневматическая винтовка. Товарищам стало настолько скучно, что они нашли себе развлечение: начали стрелять по мусорным бакам, голубям и чайкам. Как-то раз в итоге задели и соседскую собаку. Животное сильно пострадало.

- Неоднократные просьбы граждан о прекращении противоправных действий нарушители общественного порядка проигнорировали, в связи с чем жильцы и прохожие обратились в полицию, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Мужчинам вынесли приговор: год и полтора условно в зависимости от роли участия в преступлении. Винтовку у них конфисковали.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.