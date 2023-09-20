Центробанк выпустил монету, посвященную Хабаровскому краю Фото: Центробанк

Банк России 20 сентября выпустил памятную десятирублевую монету, посвященную Хабаровскому краю. Она будет изготовлена из недрагоценных металлов, привычной круглой формы и диаметром 27 миллиметров. Монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца. С обеих сторон - выступающий кант.

Боковая поверхность монеты рифленая, на ней будут два раза указаны надписи «Десять рублей» и разделенные звездочки.

- На лицевой стороне на кольце по окружности нанесены надписи: вверху - «Банк России», внизу - «2023». Слева и справа на внешнем кольце изображены ветви лавра и дуба, их элементы немного проходят на диск. В центре диска расположено число 10 и надпись «рублей» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры 0 имеется защитный элемент в виде числа 10 и надписи «руб», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части диска расположен товарный знак Московского монетного двора, - рассказали о внешнем виде монеты в Центробанке.

А вот по обороту уже будет понятно, что посвящена она Хабаровскому краю: там будет изображен герб региона с медведем, а также надписи «Российская Федерация» и «Хабаровский край». Тираж - миллион штук. Монетой можно будет расплачиваться в магазинах страны.

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