Михаил Дегтярев: Мастер-план Хабаровска понравился президенту. Фото: скриншот с видео.

В ходе прямого эфира со зрителями губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на вопрос о презентации мастер-плана Хабаровска президенту России Владимиру Путину. Жители поинтересовались, где ознакомиться с документом, и что предлагается развивать.

- Пока мастер-план доступен только в виде презентации на сайте минстроя края. Сам план был одобрен президентом, но утвержден будет в течение месяца, так как документ большой, почти 700 страниц, - объяснил губернатор.

Глава региона отметил, что к мастер-плану приложили руку многие хабаровчане.

- Мастер-планы Хабаровска, Комсомольска и Советской Гавани – по-настоящему, народные программы. На начальном этапе было собрано 7000 предложений от хабаровчан. На финальном этапе я просил мэра собрать еще письменные обращения через общественные советы, и удалось собрать более двух тысяч предложений.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.