Михаил Дегтярев: На ВЭФ подписано соглашений на 72 миллиарда рублей. Фото: скришот с видео.

В прямом эфире глава региона заявил, что итоги прошедшего недавно Восточного экономического форума признаны удовлетворительными для Хабаровского края. Регион отметился большими результатами.

- Соглашений подписано на 72 миллиарда рублей. Идет движение проектов межвузовского кампуса и нашей будущей жемчужины – Дальневосточного художественного музея. Больше всего как раз доволен тем, как посетителям зашло наше творение – второй павильон - филиал ДВХМ, где люди могли немного отдохнуть от политики и экономики, - рассказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Из промышленных успехов губернатор отметил продление соглашения с ОАК по развитию Комсомольска и местной авиации, а также проект строительства металлургического комбината в Амурске по производству олова.

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