Михаил Дегтярев: Обстановка по коронавирусу нормальная. Фото: скриншот с видео
На вопрос о возможном возвращении масочного режима губернатор ответил, что в Хабаровском крае такая мера пока не рассматривается.
- Объявлять режим уполномочен только Роспотребнадзор. Тем не менее, мы на связи с главным санитарным врачом, и обстановка в крае пока нормальная, опасаться коронавируса не стоит, - заявил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.
Глава региона, однако, отметил рост заболеваний гриппом и ОРВИ и призвал не забывать о соблюдении правил гигиены.
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