Детский сад на Запарина сдадут в Хабаровске до конца года Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске продолжается строительство детского сада на Запарина. Здесь смогут разместиться 190 детей. Ход работ в центре города проверил мэр Сергей Кравчук.

Неподалеку, также в центре, строят жилой комплекс «Гупровский городок». Сад возводят для того, чтобы родители не испытывали трудности. Для детей от двух месяцев будут работать четыре ясельные группы с охватом в 60 человек. Строительство садов с ними - поручение Владимира Путина.

Изначальная стоимость детского сада выросла почти в два раза из-за подорожания стройматериалов. Сейчас она составляет почти 620 миллионов рублей.

- Мы проблему уже решили. Этих средств в муниципалитете не было, но мы их изыскали, поскольку детский сад у нас в приоритете: он очень важен для жителей города. Строит это учреждение сильная организация. Сейчас садик находится в высокой степени готовности. Работы ведутся в соответствии с графиком, - сказал глава краевой столицы.

Сейчас закончили монолитные работы, наружную гидроизоляцию стен подвала и устроили пристенный дренаж. На данный момент строители заканчивают монтаж теплотрассы и работу с внешними сетями. В пятницу, 22 числа, будут устраивать окна. До 15 октября планируется обустроить кровлю и благоустроить территорию. Здесь установят скатную крышу, гарантия на нее - 50 лет. В саду также предусмотрены теплые полы.

Уже сейчас есть понимание, кто будет ходить в сад, формируются родительские группы и ведется набор персонала. Пока подобрали только четверть, но работа продолжается. Проходят встречи с выпускниками вузов и колледжей.

По плану детский сад должен быть сдан до конца 2023 года.

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