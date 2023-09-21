Выпускникам предлагают работу в новых детсадах Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске прошел круглый стол, на который пригласили выпускников педагогического колледжа и института ТОГУ. Мероприятие прошло в детском саду №167, его организовали, чтобы подобрать сотрудников в новые детские сады города. Студентам рассказали о тонкостях профессии, работе с детьми и родителями, а также о мерах поддержки воспитателей. Некоторые признались, что уже захотели попасть туда на работу и остаться в профессии.

Всего в круглом столе приняли участие 20 студентов. После выпуска им предложили работу в детском саду на Запарина, который сдадут уже к концу года.

- В том числе мы рассказали об условиях, в которых им предстоит работать. В новых детских садах они максимально комфортные. Для логопедов и педагогов-дефектологов есть отдельные помещения: специальные кабинеты и сенсорная комната. Мы готовы трудоустроить молодых специалистов и в будущем. В городе строятся новые детсады, например, на улице Шатова и в районе Подгаева, - рассказала начальник отдела управления образования Хабаровска Виктория Кондратенко.

Также педагогов активно поддерживают. Каждый год им предоставляют служебное жилье.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.