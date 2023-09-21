Бросились за ней в огонь: молодые мужчины из ЕАО получили награды за спасение женщины

Жителей ЕАО наградили за спасение женщины в пожаре Фото: Роман Бойко

В Еврейской автономной области прошло заседание заксобрания. На нем председатель Роман Бойко вручил награды Максиму Климову, который со своим другом спас жизнь женщины.

- Поощрять людей всегда приятно, но когда вручаешь награду за подвиг, испытываешь особые чувства. Прежде всего, гордость за своих земляков, за молодое поколение, - сказал Роман Бойко.

Максим с другом Вадимом гуляли по Ленинскому. В какой-то момент заметили, как из дома на одной из улиц валит дым, полыхают языки пламени. Кто-то кричал. Парни тут же бросились на помощь, по дороге позвонив на 112. В квартире на втором этаже здания нашли женщину: она уже успела надышаться угарным газом и выйти сама не могла. Парни вывели ее на улицу, чем спасли сельчанке жизнь.

Максим получил медаль Совета Федерации «За проявленное мужество». Так как молодой человек сейчас служит по контракту, награду передали его маме Анастасии Ивушкиной. Вадим свою медаль уже получил из рук сенатора Юрия Валяева.

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