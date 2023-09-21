Хотел роскошный ужин, а получил срок: комсомольчанин выслушал приговор суда за покупку рыбы

Мужчину осудили за покупку калуги в Хабаровском крае Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровском районе поставили точку в деле о незаконном обороте калуги. На скамье подсудимых - 49-летний житель Комсомольска-на-Амуре. На него завели уголовное дело.

Преступление мужчина совершил в ноябре прошлого года. Он находился в селе Вознесенское Амурского района, где купил у кого-то почти три килограмма частей калуги. Приехал ли он в село специально за рыбой или просто случайно заехал и узнал о продаже редкой рыбы, не сообщается.

- Подсудимый поместил фрагменты рыбы в автомобиль Toyota Land Cruiser и перевозил до момента остановки и обнаружения сотрудниками правоохранительных органов, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчину признали виновным. Его приговорили к полутора годам условно с таким же испытательным сроком и штрафом в семь тысяч рублей.

В прокуратуре уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу. У мужчины еще есть время, чтобы подать апелляцию и обжаловать решение суда.

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