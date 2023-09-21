На 41 вопрос в прямом эфире ответил губернатор Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев вечером 20 сентября провел прямой эфир в социальных сетях. Трансляция проходила в аккаунтах правительства и самого главы региона. Вопросы от хабаровчан традиционно касались транспорта, образования, дорожного хозяйства и здравоохранения. Не обошлось без вопросов об актуальной теме сентября: Восточном экономическом форуме во Владивостоке, защите мастер-плана, визите Ким Чен Ына. Были и вопросы личного характера, а также благодарности за работу губернатора.

Интересовались жители, как отметят в регионе 85-й день рождения. Глава отметил, что все мероприятия сейчас посвящены этой дате. Также во всех районах запланированы интересные события.

Широко планируется отметить День учителя. Торжественная часть для приглашенных педагогов пройдет на площадке «Платинум Арены», во время которой впервые присвоят почетные звания «Заслуженный учитель Хабаровского края» и «Народный учитель».

Также впервые в регионе планируется запустить программу бесплатных путешествий по краю для школьников 5-9 классов. Поездки будут длиться минимум сутки и предусматривать проживание, питание, экскурсии и многое другое.

Всего в течение часа Михаилу Дегтяреву задали 41 вопрос. Те, что остались без ответа, проработают в ближайшие дни.

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