Призывает выпить: хабаровский бар наказали за неправильную рекламу

Бар из Хабаровска оштрафовали за нарушение рекламы
Фото: Даниил ОПАРИН
Управление Федеральной антимонопольной службы Хабаровска снова привлекло к ответственности предприятие города. На этот раз специалисты наказали местный бар. Они заметили баннер с его рекламой на пересечении Волочаевской и Трубного в Хабаровске. Он был составлен далеко не по правилам закона.
- Компания разместила ненадлежащую наружную рекламу со следующим содержанием: «Новый проект «Анжелика». Коктейльный бар, ресторан и немного джаза (телефон, адрес расположения) *Винная комната 21+», - процитировали рекламу в УФАС Хабаровского края.
В итоге специалисты сделали вывод, что баннер направлен на то, чтобы привлекать хабаровчан купить алкоголь в баре, что категорически запрещено законом. И так как это не первое нарушение, компанию привлекли к ответственности. Она заплатила штраф в 50 тысяч рублей.
Специалисты напомнили, что реклама алкоголя запрещена.
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